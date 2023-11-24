'Elek' operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır’da polisin düzenlediği "Elek" operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
'Elek' operasyonu: 9 gözaltı

İHA'nın haberine göre, il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 9 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine Cumhuriyet başsavcılığından alınan izinle girildi.

Aramalarda; 9 değişik çaplarda tabanca, 12 tabanca şarjörü, 153 farklı çaplarda mermi, 2 av tüfeği, 250 av tüfeği kartuşu, 1 adet roni olarak tabir edilen tam otomatiğe dönüştürme aparatı, 1 balistik yelek, farklı çeşitte bir miktar uyuşturucu hap ve farklı sayıda silah aparatı ele geçirildi.

9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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