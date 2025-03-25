Elektriğe büyük zam geliyor. Faturalar kabaracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elektriğe büyük zam geliyor. Faturalar kabaracak

1 Nisan’dan itibaren elektrik tarifelerine yüzde 25 zam yapılması planlanıyor. Artış, konutlardan sanayiye tüm tüketicileri etkileyecek. Yeni tarifeyle faturalarda 417 kWh sınırının aşılması durumunda ödenecek tutar da artacak.

Enerji yönetimi, 1 Nisan itibarıyla elektrik tarifelerine yüzde 25 oranında zam yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, zam kararı sanayi ve konut abonelerini doğrudan etkileyecek.

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Son olarak Temmuz 2024'te zamlanan elektrik fiyatlarında, aradan geçen altı ay boyunca herhangi bir artış yapılmamıştı. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle kârlarının düştüğünü belirten elektrik dağıtım şirketleri, uzun süredir zam talebinde bulunuyordu.

SINIRI AŞAN YAŞANACAK

Altyapı yatırımlarındaki kesintiler nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, enerji yönetimi şirketlerin taleplerine olumlu yanıt verdi.

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Mevcut elektrik tarifesinde 417 kWh’lik sınır korunacak. Bu sınırın aşılması durumunda devlet desteği devreye girmeyecek ve aboneler faturalarını daha yüksek tarifeden ödeyecek. Zam sonrası, 417 kWh üstü kullanımlarda fatura tutarının yaklaşık 1.315 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor. Bu durum, özellikle yüksek tüketimi olan haneler ve işletmeler için büyük bir maliyet artışı anlamına geliyor.

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Elektrik zamlarının resmiyet kazanmasıyla birlikte, tüketicilerin faturalarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

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