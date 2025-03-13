Elektriğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Elektrik dağıtım şirketlerinin zarar açıklamaları ve artan maliyet baskısı, yeni bir zam dalgasını gündeme getirdi. Kulislerde, 1 Nisan itibarıyla elektrik tarifelerine yüzde 20 zam yapılabileceği konuşuluyor. Bu artışın, konut ve sanayi aboneleri için ciddi mali yük yaratması bekleniyor.

50 BİN TL ZARAR BİLDİRDİ

Temmuz 2024’ten bu yana elektrik fiyatlarına zam yapılmazken, şehir içi dağıtım şirketleri en az 50 milyar TL’lik açık verdiklerini belirtiyor. Artan işletme maliyetleri ve enerji ithalatındaki kur farkları, şirketlerin zam taleplerini daha da güçlendirdi. Sektör temsilcileri, tarifelere yapılacak artışla bu açığın kapatılabileceğini savunuyor.

ENFLASYA ETKİSİ BÜYÜK OLUR

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, enerji yönetimi zamma sıcak bakıyor ancak ekonomi yönetimi, artışın enflasyonu tetiklemesinden endişeli. Özellikle 417 kilovatsaat tüketim sınırını aşan konut aboneleri için faturaların 3-4 katına çıkabileceği belirtiliyor. Bu da dar gelirli haneler için ciddi ekonomik sıkıntılar yaratabilir.

NİSANDAN ÖNCE NETLEŞECEK

Elektrik zammının nihai kararı, mart sonunda ekonomi yönetimi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görüşmelerinin ardından netleşecek. Ekonomi yönetimi zam oranını aşağı çekmek isterse artış kademeli uygulanabilir. Ancak mevcut tabloda elektrik fiyatlarının artması kaçınılmaz görünüyor.