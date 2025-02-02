Elektriğe fahiş zam iddiası! Apartman aidatlarına da yansıyacak

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Yeni destekleme modeliyle tüketimi yüksek olanlar artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi kapsayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde olan konut abonelerine yüzde 100 civarında zam geldi.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, bir süre sonra 495 lira ve üzerindeki faturalara da yüzde 140 zam yapılacağını söyledi.

"VATANDAŞA DARBE"

Yavuzyılmaz, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, iktidarın aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktuğunu vurguladı ve "Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkardı. Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece aboneleri özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. İlerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 TL’nin üzerinde olan konut aboneleri de değişken fiyat tarifesine dahil edilecek ve elektrik faturalarına yüzde 140 zam gelecek. Bu vatandaşa darbedir, enflasyonun altında ezmektir" dedi.

Yavuzyılmaz; sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri için ise 1250 kilovatsaat olarak belirlenen sınırı aşanların kademeli zamlarla karşılaşacağını belirtti.

APARTMAN AİDATLARINI VURACAK

İktidarın yüksek tüketim yapan hanelere uyguladığı bu örtülü zam apartman ve sitede yaşayan vatandaşları da etkileyecek.

Yeni sistem özellikle siteler ve çok daireli apartmanların ortak kullanım alanlarında tüketilen elektrik faturalarını da etkileyecek. Faturalar kabaracağı için apartman aidatlarının da artmasına neden olacak.