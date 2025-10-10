Elektrik faturalarına 2026’da büyük zam geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kademeli tarife sınırını 5 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate indireceğini duyurdu.

Bu değişiklikle, yıllık elektrik faturası 8 bin TL’yi aşan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp piyasa takas fiyatına dayalı değişken tarifeye geçirilecek. Yavuzyılmaz’a göre, bu uygulama milyonlarca vatandaşı mağdur edecek.

Halihazırda aylık 250 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin 662 TL’lik faturası, 2026’da yüzde 124 zamla 1483 TL’ye yükselecek. 973 TL’lik fatura 2137 TL, 1128 TL’lik fatura ise 2462 TL olacak. Zam oranlarının yüzde 118-124 arasında değişeceği belirtiliyor. Şubat 2022’de başlayan kademeli tarife, enerji yönetiminin sübvansiyon politikalarını düzenliyor ancak yeni düzenleme faturaları ikiye katlayacak.

Yavuzyılmaz, vatandaşları 2025’te elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında tutmaya çağırdı. “AKP’nin bu tuzağından kurtulmak için Ekim, Kasım ve Aralık’ta tüketimi düşürün” dedi. Enerji uzmanları, değişikliğin özellikle dar gelirli haneleri zorlayacağını, enerji tasarrufu için acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor. EPDK’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.