Elektriğe yüzde 25 zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elektriğe yüzde 25 zam

Son dakika... Son dakika... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, elektrikte konut abonelerine yüzde 25 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.
Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.
Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.
Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Haberler
Metin Öztürk "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz'ın annesine küfür etti"
Metin Öztürk "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz'ın annesine küfür etti"
12 yaşındaki Öykü Nas Meşe kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12 yaşındaki Öykü Nas Meşe kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Naci Görür'den flaş uyarı ‘Yedisu Fayı'nın eli kulağında’
Prof. Dr. Naci Görür'den flaş uyarı ‘Yedisu Fayı'nın eli kulağında’
Ucuza kiralık ev bulamayan oraya gidiyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri
Ucuza kiralık ev bulamayan oraya gidiyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri
Amedspor, Iğdır FK maçından gol sesi çıkmadı
Amedspor, Iğdır FK maçından gol sesi çıkmadı