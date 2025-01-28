Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı

Limiti aşanların faturasını 2'ye katlayacak olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile elektrikte yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor.
SÜBVANSİYON 100 BİNDEN 5 BİN KİLOVATSAATE DÜŞÜRÜLDÜ
Elektrik tüketiminde pahalı dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), Resmi Gazetede geçtiğimiz Kasım'da yayımlanan, 1 Şubat 2025’te devreye girmesi beklenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile devletin bugüne kadar vatandaşlar için yıllık 100 milyon kilovatsaate (kWh) kadar elektrik tüketimine sağladığı sübvansiyon 5,000 (kWh) düşecek. Yani, lükse kaçarak çok fazla enerji harcayanlar ile temel ihtiyacı için kullananlar ayrılacak.
İKİ AYRI FİYATLANDIRMA OLACAK
Bu uygulama ile yıllık 5,000 (kWh) üzerinde elektrik kullananlar ile bu miktarın altında enerji harcayanlar için iki farklı fiyatlama yapılacak.
Boğaz’da, villada oturup fazla elektrik kullananlar veya buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, kurutma makinesi, klima, araç şarjı gibi elektrikli araçları her gün çalıştırıp yıllık 5,000 kilovat saatin (kWh) ve aylık yaklaşık 1,200 liranın üzerinde elektrik enerjisi harcayan konut aboneleri artık bir üst piyasadaki serbest piyasa tarifesinden fiyatlanacak. Yani, çok tüketenler artık gerçek maliyet üzerinden elektrik faturası ödeyecek. Bu da faturalarda 2-2,5 kat artış getirecek.
1,2 MİLYON KONUT ABONESİ ETKİLENEBİLİR
SKTT ile 1 Şubat’tan itibaren sanayi ve ticarethaneler için de sübvansiyon yıllık 1 milyon kWh’tan 15.000 kWh’e düşecek. Tarımsal faaliyet değişmeyerek yıllık 100 milyon kWh’da kalacak. Yine konut abonelerinde 5,000 kWh altında tüketimi olanlar düzenlemeden etkilenmeyecek ve sübvanse fiyattan faturalanacak. Uzmanlar, “Bu bir zam değil, ancak çok tüketenin sübvansiyon şansı kalmayacak.
Yeni düzenlemeyle artık, ‘ne kadar kullanırsam kullanayım elektrik ucuz’ dönemi artık kapandı” değerlendirmesi yaptı. Elektrikte yeni dönemin yüzde 3 elektrik abonesini etkilemesi bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce SKTT’ye yönelik yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun yüzde 3’ü, yani 1,2 milyon abonenin etkilenebileceğini belirterek, “Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor” demişti.