Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı

Limiti aşanların faturasını 2'ye katlayacak olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile elektrikte yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor.

SÜBVANSİYON 100 BİNDEN 5 BİN KİLOVATSAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Elektrik tüketiminde pahalı dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Ku­rumu’nun (EPDK), Resmi Gaze­tede geçtiğimiz Kasım'da ya­yımlanan, 1 Şubat 2025’te devre­ye girmesi beklenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile dev­letin bugüne kadar vatandaşlar için yıllık 100 milyon kilovatsa­ate (kWh) kadar elektrik tüke­timine sağladığı sübvansiyon 5,000 (kWh) düşecek. Yani, lük­se kaçarak çok fazla enerji har­cayanlar ile temel ihtiyacı için kullananlar ayrılacak.

İKİ AYRI FİYATLANDIRMA OLACAK

Bu uygulama ile yıllık 5,000 (kWh) üzerinde elektrik kullananlar ile bu mik­tarın altında enerji harcayanlar için iki farklı fiyatlama yapıla­cak.

Boğaz’da, villada oturup faz­la elektrik kullananlar veya buz­dolabı, çamaşır makinesi, ütü, kurutma makinesi, klima, araç şarjı gi­bi elektrikli araçları her gün ça­lıştırıp yıllık 5,000 kilovat saa­tin (kWh) ve aylık yaklaşık 1,200 liranın üzerinde elektrik enerji­si harcayan konut aboneleri ar­tık bir üst piyasadaki serbest pi­yasa tarifesinden fiyatlanacak. Yani, çok tüketenler artık gerçek maliyet üzerinden elektrik fatu­rası ödeyecek. Bu da faturalarda 2-2,5 kat artış getirecek.

1,2 MİLYON KONUT ABONESİ ETKİLENEBİLİR

SKTT ile 1 Şubat’tan itibaren sanayi ve ticarethaneler için de sübvansiyon yıllık 1 milyon kWh’tan 15.000 kWh’e düşe­cek. Tarımsal faaliyet değişme­yerek yıllık 100 milyon kWh’da kalacak. Yine konut abonelerin­de 5,000 kWh altında tüketimi olanlar düzenlemeden etkilen­meyecek ve sübvanse fiyattan faturalanacak. Uzmanlar, “Bu bir zam değil, ancak çok tüke­tenin sübvansiyon şansı kalma­yacak.

Yeni düzenlemeyle artık, ‘ne kadar kullanırsam kullana­yım elektrik ucuz’ dönemi artık kapandı” değerlendirmesi yap­tı. Elektrikte yeni dönemin yüz­de 3 elektrik abonesini etkile­mesi bekleniyor. Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce SKTT’ye yönelik yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun yüzde 3’ü, yani 1,2 milyon abo­nenin etkilenebileceğini belir­terek, “Desteği gerçekten ihti­yaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor” demişti.