Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekli tehdit etti tutuklandı

Tüfekle tehdit etti tutuklandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde faturasını ödemediği için elektriğinin kesilmesi kararı çıkan bir kişi, evine gelen ekipleri tüfekli tehdit edince, tutuklanmaktan kurtulamadı.

Kaynaşlı'daki olay Darıyeri Hasanbeyi köyünde yaşandı.Elektrik dağıtım firması, borcunu ödemediği için R.K adlı abonenin hattının kesilmesine karar verdi. Firmanın ekibi, köye elektriği kesmeye gitti. Ancak, hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. R.K karşısında elektrik ekibini görünce, evinin camına pompalı tüfekle çıkıp, tehditler savurdu. Ekipleri gören R.K evine görevlilerin yaklaşmalarına izin vermedi. Elektriğinin kesilmemesini isteyen R.K.’nin tehdidinin ardından ekipler köyden ayrıldı. Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulununca, gözaltına alındı. Tüfeğine el konulan R.K ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan R.K cezaevine gönderildi.