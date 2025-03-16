Elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ., ile M.Y., isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ., ile M.Y., isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan her iki işçi ağır yaralandı. İşçilerin akıma kapılmasıyla elektrik hattında aynı zamanda patlama yaşanarak yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaralı işçiler ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı

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