Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Doyran Köyü yakınlarında evinin önünde aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan 23 yaşındaki Mustafa Çınar, elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgilere göre, makineden kaynaklandığı tahmin edilen elektrik akımına kapılan Çınar, yakınları tarafından araca bindirilerek hastane yolu tutuldu.

İhbar üzerine olay yerine ilerleyen ambulansa alınan Çınar, yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çınar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.