Elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, elektrik arızasına müdahale sırasında elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki işçi Oktay Solar hayatını kaybetti. Olay, Ebubekir Mahallesi'nde meydana geldi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, elektrik arızasına müdahale etmek için giden Oktay Solar, elektrik akımına kapıldı. Hızla Havran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ VE YAKINLARI DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Evli ve bir çocuk babası olan Oktay Solar’ın vefatı, Havran’da büyük bir üzüntüye yol açtı. Ailesi ve yakınları büyük bir acı içinde kalırken, bölge halkı da bu trajik kayıp nedeniyle derin bir hüzün yaşadı.