Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Beykoz Belediyesinin organize ettiği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki gencin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim B'nin hayatını kaybettiği olaya dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklandı, O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Festivale 30 Ağustos'ta dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve yaşamını yitirmişti.

