Elektrik akımına kapılan İbrahim’den acı haber

Kaynak: DHA
Elektrik akımına kapılan İbrahim’den acı haber

Şanlıurfa’da 5 yaşındaki çocuk çalışır vaziyetteki ilaç motoruna eli ile dokununca akıma kapılarak hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 ADE 871 plakalı traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, elektrik akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Çoban, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Elektrik akımına kapılan İbrahim’den acı haber

Elektrik akımına kapılan İbrahim’den acı haber

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