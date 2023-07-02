Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde 51 yaşındaki elektrik işçisi, elektrik akımına kapılıp merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

(İHA) Olay dün öğle saatlerinde Dikili ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi'nde bulunan İmbat Sitesi'nde meydana geldi.

Sitenin elektrik kablolarının onarımını yapan Volkan Biricik (51), elektrik akımına kapılıp merdivenden düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Volkan Biricik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir otelde elektrik işçiliği yaptığı öğrenilen Biricik'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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