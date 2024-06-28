Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Olay, Kahta'ya bağlı Göçeri köyünde gerçekleşti. İnşaat alanında çalışmakta olan 42 yaşındaki işçi Yunus Taşkın, elektrik akımına maruz kaldı. Ağır yaralanan Taşkın'a, olay yerine intikal eden acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Göçeri Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taşkın'ın vefatı, yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Taşkın'ın cenazesi, işlemler için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İlgili makamlar tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.