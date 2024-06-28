Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta bölgesinde meydana gelen bir iş kazasında, elektrik çarpması sonucu bir inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Olay, Kahta'ya bağlı Göçeri köyünde gerçekleşti. İnşaat alanında çalışmakta olan 42 yaşındaki işçi Yunus Taşkın, elektrik akımına maruz kaldı. Ağır yaralanan Taşkın'a, olay yerine intikal eden acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Göçeri Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taşkın'ın vefatı, yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Taşkın'ın cenazesi, işlemler için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İlgili makamlar tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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