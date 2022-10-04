Elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısındaki bacayı onarmak isteyen Taner B. elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Taner B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, itfaiye ekiplerinin yaralıya müdahalesi itfaiye kamerasınca kaydedildi.