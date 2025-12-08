Elektrikli araç sayısı yıl içinde 198 binden 334 bine çıkarak yüzde 69 artarken, şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi de yüzde 147 yükseldi. Türkiye, 36 bin 280 şarj soketiyle Avrupa ortalamasının üzerinde bir altyapıya sahip. Soket başına düşen araç sayısı Türkiye’de 9,2 iken Avrupa’da bu oran 13,7. Ancak sektör temsilcileri, mevcut başarının yeni yatırımlarla desteklenmemesi durumunda kısa sürede geriye düşülebileceği uyarısını yapıyor.

Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, altyapının güçlendirilmesi için acilen yatırım desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

“Türkiye’de hedef 5 araca 1 soket seviyesidir. Bu hedefe ulaşmak için en az 30 bin yeni soket yatırımı gerekiyor. Özel sektörün tek başına bu yükün altına girmesi kolay değil kamu desteği çok önemli” diye konuştu. Nazik, yalnızca soket sayısının değil, teknolojik gelişimin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak katı hâl bataryalar, hızlı şarj teknolojileri ve yeni batarya fabrikalarının Türkiye’yi bir adım öne taşıyacağını belirtti.

Nazik, devlet desteklerinin öneminin altını şu sözlerle çizdi:

“Bu ölçekli yatırımların özel sektör tarafından tek başına üstlenilmesi kolay değil. Doğru teşvik politikalarıyla Türkiye, bölgesinde örnek altyapı oluşturabilir. Türkiye, araç başına düşen soket sayısında Avrupa’nın önünde yer alırken, şarj tüketiminin ulusal elektrik talebi üzerindeki düşük etkisi sektöre önemli bir büyüme alanı tanıyor. Ancak önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, şarj operatörlerinin dijital altyapı kalitesi ve yatırım teşvikleri, pazarın sürdürülebilir büyümesinin en kritik belirleyicileri olacak.”