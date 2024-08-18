Elektrik çarpan leyleğe evinde bakıyor

Kaynak: İHA
Elektrik çarpan leyleğe evinde bakıyor

İstanbul’da göç ederken elektrik tellerine konan leylek akıma kapıldı. Ağır yaralanan leyleğe bölgeye gelen elektrik teknisyeni sahip çıktı. Teknisyenin evinde bakmaya başladığı leyleğin iyileşmeye başladığı öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir mahallede elektrik kesilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine giden elektrik teknisyeni Musa Danbur, bölgede çalışma yaptığı esnada bir leyleğin yerde yattığını ancak bacaklarının üzerine basamadığını fark etti.

Leyleğin olduğu yerde çalışma yapan Danbur, yaşanan arızanın leyleğin konduğu tellerde oluşan kısa devre sonucunda olduğunu fark etti. Göç yolculuğunda olan leylek dinlenmek için indiği yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Elektrik çarpması sonucunda üzerinde yanıklar oluşan ve bacakları üzerine basamayan leyleği gece saatlerinde evine getiren elektrik teknisyeni hafta sonu olması nedeniyle herhangi bir kuruma ulaşamayınca ölmemesi için leyleğe evinde bakmaya başladı. Eliyle su verdiği leyleğin bir an önce iyileşip göçe devam etmesini ümit eden çalışan yetkililerden yardım istedi.

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