Elektrik çarpmalarında hayat kurtaran ‘İlk yardım' uyarıları

Türkiye’de elektrik çarpması vakaları, hem evlerde hem de iş yerlerinde sıkça görülen acil durumlar arasında yer aldı.

Son olarak Manisa’da yaşanan trajik bir olay, bu tehlikeli durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, uzmanları harekete geçirdi.

Elektrik çarpması sonrası ilk yardım ve kalp masajının hayati önemine dikkat çeken uzmanlar, erken müdahalenin hayatta kalma şansını artırdığını vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ERKEN MÜDAHALEYİ DESTEKLİYOR

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, elektrik çarpması sonrası erken müdahalenin önemini ortaya koydu.

Journal of Emergency Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, elektrik çarpmasına bağlı kalp durması vakalarında, ilk 4 dakika içinde kalp masajı uygulanan hastaların hayatta kalma oranı %60’a kadar çıkabiliyor. Ancak bu süre 10 dakikayı aştığında, hayatta kalma şansı %10’un altına düşüyor.

Araştırmanın baş yazarı, ABD’li acil tıp uzmanı Dr. Michael Callaham, “Toplumun temel ilk yardım bilgisi edinmesi, bu tür vakalarda ölüm oranlarını ciddi şekilde azaltabilir” dedi.

Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) tarafından yayımlanan kılavuzda da elektrik çarpması sonrası kalp masajı ve defibrilasyonun (elektroşok) hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Konseyin başkanı Prof. Dr. Bernd Böttiger, “Elektrik çarpması, kalpte ventriküler fibrilasyon adı verilen ölümcül bir ritim bozukluğuna yol açabilir. Hızlı kalp masajı ve mümkünse defibrilatör kullanımı, kalbin normal ritmine dönmesini sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

YABANCI UZMANLARDAN UYARILAR

Uluslararası alanda elektrik çarpması konusunda uzman isimlerden biri olan Avustralyalı Dr. Ian Johnston, elektrik çarpması vakalarında ilk yardımın doğru uygulanmasının kritik olduğunu belirtti. Johnston, “Elektrik çarpması sonrası hastada titreme veya bilinç kaybı gözlemlenebilir. Ancak bilinç kapalıysa, hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu nedenle, önce kendi güvenliğinizi sağlayarak 112’yi arayın, ardından hastayı elektrik kaynağından uzaklaştırın ve kalp masajına başlayın” dedi.

Johnston, toplumda ilk yardım eğitiminin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, “Herkes temel yaşam desteği konusunda bilgili olmalı. Bu, sadece elektrik çarpmalarında değil, kalp krizi gibi diğer acil durumlarda da hayat kurtarır” diye ekledi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK ŞART

Uzmanlar, elektrik çarpması vakalarının önlenmesi için alınacak önlemlerin yanı sıra, ilk yardım farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Elektrik çarpması gibi acil durumlarda saniyeler bile hayat kurtarabilir.

Uzmanların ve bilimsel araştırmaların ortak mesajı net: Erken kalp masajı ve doğru ilk yardım, hayatta kalma şansını artırdı.

Toplum olarak bu konuda bilinçlenmek, sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de kurtarabildi.