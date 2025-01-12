Elektrik dağıtım şirketi aracı fındık bahçesine devrildi: 3 yaralı

Kaza, Düzmeşe Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada araçta bulunan K.Ç., S.T. ve E.T. sıkıştı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.