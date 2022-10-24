Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde E.B. yönetimindeki kamyon, Cemalcaymaz mahallesindeki bir elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre, zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen Başkent EDAŞ sürücüden şikayetçi oldu.