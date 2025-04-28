Elektrik dağıtım şirketi kötü haberi açıkladı. Tam normalleşme...

Avrupa'da elektrik kesintisi yaşanan ülkelerden biri olan Portekiz’de dağıtım şirketi ‘tam normalleşmenin bir hafta sürebileceğini’ duyurdu.

Portekiz Ulusal Elektrik Kurumu, Avrupa genelinde gerçekleşen ve Portekiz'i de etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Elektrik kesintilerinin İspanya’daki nadir görülen atmosferik bir olay nedeniyle yaşandığını açıklayan kurum, normale dönüşün bir hafta sürebileceğini belirtti.

Adeta hayat durdu... Avrupa’da kaos çıktı!

Avrupa'daki elektrik kesintisinde en çok etkilenen üç ülke İspanya, Portekiz ve Fransa oldu. Elektrik kesintileri İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünü vurmuş durumda. Havalimanlarında elektrikler gitti, trafik ışıkları ve telefon hatları kesildi.

İspanya'da Madrid metrosu ve Portekiz'de Lizbon metrosu başta olmak üzere pek çok metro tahliye edildi.