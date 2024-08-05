Elektrik en fazla artan oldu

Kaynak: AA
Elektrik en fazla artan oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyatı yükselen yüzde 38 ile elektrik olurken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kapsamında, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler takip ederken, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

Temmuzda fiyatı en çok artış kaydeden diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

Bu sırayı yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı takip ederken, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları izledi.

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