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Elektrik faturaları vatandaşa saç baş yolduruyor. Ne kadar az kullanırsan o kadar çok para

İstanbul’da bir büfe işletmecisine geçtiğimiz aydan daha az elektrik tüketmesine rağmen 1400 TL daha fazla fatura geldi. Ekonomi böyle giderse küçük esnaf diye bir şey kalmayacak diyen esnaf, “Ekonominin kötü gidişatı karşısında çocuklarım için daha fazla çalışmak zorunda hissediyorum kendimi. Ama çalıştığım her gün de daha fazla zarar ediyorum. Tam bir çıkmazın içerisindeyim” dedi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:37
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Elektrik faturaları vatandaşa saç baş yolduruyor. Ne kadar az kullanırsan o kadar çok para

Elektrik faturaları vatandaşa saç baş yolduruyor. Ne kadar az kullanırsan o kadar çok para
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Elektrikte eylül ayı başında mesken abonelerine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethanede yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın faturalara yansımaya başlamasıyla ise vatandaşın beli iyiden iyiye doğrulmaz oldu.

DAHA AZ TÜKETİME DAHA FAZLA FATURA
Vatandaşlar yapılan zamlarda beraber daha az elektrik tüketiminde bulunmasına rağmen daha fazla fatura bedeli ödemeye başladı. Özellikle sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik faturalarındaki fark işletmecileri hayretler içinde bırakıyor.

İstanbul’da bir büfe sahibi de bu işletmeciler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay günlük ortalama 62,352 kw elektrik kullanımına karşın 5.719 TL fatura bedeli ödeyen işletmeciye bu ay günlük ortalama 57,338 kw elektrik kullanımına karşın 7.100 TL fatura geldi.

“KÜÇÜK ESNAF TARİHİN TOZLU RAFLARINA KALKACAK”
Fatura karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve öfkelenen büfe sahibi, “Her geçen ay bizim için ayakta durmak daha zor hale gelmeye başladı. İktidar yapılan bu zamlarla bize adeta diyor ki; bırakın işinizi, kapatın dükkanınızı gidin. Hükümet diyor ki; kenarda para biriktirmeyin, dolar almayın, paranızı ekonomiye, piyasaya kazandırın. Biz de kendi paramızı kenara atmak yerine bir iş kolunda faaliyet göstererek ekonomiye katkı da bulunmaya çalışıyoruz. Ancak her geçen ay artan maliyetler belimizi daha fazla büküyor. Benim öngördüğüm kadarıyla yılsonuna doğru neredeyse hiç kalmayan o nadir küçük esnafları da bulamayacağız. Herkes kepenk indirip, çekip gidecek. Sadece büyükler ayakta kalacak. Küçük esnaf tarihin tozlu raflarında çocuklarımıza anlatacağımız bir anı haline gelecek” dedi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM AMA HER GÜN DAHA FAZLA ZARAR EDİYORUM”
Faturanın daha az tüketime rağmen 1400 TL nasıl arttığına bir anlam veremediğini belirten esnaf, “Yahu bu faturanın enerji bedeli 5.760 lira gerisi, BTV ve KDV bunlarda neyin nesi anlamış değilim. Harcadığımız enerjinin dışında yüzde 25’i kadarını da vergi adı altında alıyorlar bizden. Peki nerede bu paralar? Ülkemin yangın yerine dönmesini umutsuzca izliyorum sadece. Ekonominin kısa sürede düzeleceğine inanmadığım için, çocuklarımın geleceği için daha çok çalışmam gerektiğini hissediyorum. Ancak çalıştıkça daha çok zarar etmeye başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum, tam bir çıkmazın içerisindeyim” dedi.

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Nurettin GÜN
5.10.2022 12:01
Elikolu sağlam insanlar torpilini yapmış elektrik faturasının yüzde 30 unu ödüyor farkınıda namuslu vatandaşa ödetiyorlar.  
 
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