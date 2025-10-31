Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla apartmanların ortak kullanım alanlarında tüketilen elektriğe zam geldi

Karar kapsamında asansör, hidrofor, otomat ve çevre aydınlatma gibi ortak alanlarda harcanan elektrik faturalarında yeni limit 4 bin kilovat olarak uygulanacak.

Düzenleme ile birlikte yıllık elektrik tüketimi 4 bin üzerinde olan aboneler için devlet desteği alma imkanı ortadan kalktı.



984 TL VE ÜZERİ DESTEK ALAMAYACAK!

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Kademe yıllık 5 bin kilovat saat olarak uygulanıyordu.