Elektrik faturalarında 250 lira iade kampanyası. 31 Temmuz'a kadar başvuran herkese ödenecek

Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen yüzde 38 oranındaki dev zam sonrası vatandaşlar kara kara düşünürken bir bankadan fatura talimatı sözüne 250 lira para iadesi yapılacağı duyurusu geldi.

Akbank elektrik faturasını banka üzerinden ödemeyen herkes için geçerli olacak bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde 30 Temmuz'a kadar başvuru yapan herkes para iadesi alacak.

Akbank, Axess kart sahiplerine özel hazırladığı kampanya ile Temmuz 2024'te faturaları için otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine chip-para verecek.

Kampanya koşullarına göre Axess, Axess Öğrenci ve Free kart sahipleri her yeni fatura talimatında chip-para kazanacak. Kazanılacak chip-para verilen talimat sayısına göre değişecek ve en fazla 250 TL'ye kadar çıkacak. Ödemeler ise 5 Ağustos ile birlikte hesaplara yatırılacak.