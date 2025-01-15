Elektrik faturalarında hesaplar değişti. EPDK düzenlemeleri açıkladı

Resmî Gazete’de yayımlanan EPDK'nin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile tüketiciyi etkileyecek birçok değişim yapıldı. Buna göre, yönetmelikte, "tüketimi düşük" ibareleri "yıllık tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan" şeklinde değiştirildi. Tüketimi düşük serbest tüketici tanımı, yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler için kullanılıyordu. Yapılan değişiklikle bu tanım, yönetmelikten kaldırıldı.

Yönetmelik kapsamında, serbest tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak temin edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle, tüketicinin korunması ile rekabetin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik olarak tüketicilerin tedarikçiler tarafından sunulan ikili anlaşma tekliflerini incelemelerine, karşılaştırabilmelerine ve tedarikçilerle ikili anlaşma kurabilmelerine imkân sağlayan bir platform kurulacak.

Platform, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından kurulacak ve işletilecek. Tedarikçiler tarafından söz konusu platforma teklif verilmesi halinde, bu teklifin ilgili tüketiciler tarafından kabul edilmesiyle ikili anlaşma kurulacak.

Güvence bedelinin hesaplanmasında da değişikliğe gidildi. "Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin" ifadesi, "perakende satış sözleşmesi kapsamında" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, yeni eklenen düzenlemeye göre, tüketicinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yüksek tüketimli tüketici olması halinde perakende satış sözleşmesinin kurulduğu aydaki ilgili birim bedeller esas alınacak.

Mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin kullanım yerindeki sayaç dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.