Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz

Düzenleme: Kaynak: ensonhaber.com
Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz

Milli Akıllı Sayaç Sistemi geliyor ve konut ya da dükkanlardaki elektrik sistemlerini köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Türkiye'nin enerji altyapısında önemli bir dönüşümün işareti olan Milli Akıllı Sayaç Sistemi hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Bu yeni sistem, evlerimizdeki ve iş yerlerimizdeki mevcut elektrik sayaçlarını kökten değiştirecek ve enerji tüketimiyle ilgili birçok yeniliği beraberinde getirecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte, elektrik dağıtımından tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alanda önemli değişiklikler bekleniyor. Yeni sistemin detayları ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor ve bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Ensonhaber'de aktarılanlara göre; Geçtiğimiz yıl Türkiye'de elektrik aboneliğiyle ilgili önemli bir yenilik hayata geçirildi. 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulamaya alınan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik tüketim verilerinin cep telefonları üzerinden takip edilebilmesini sağlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tasarlanan bu sistem, akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında iki yönlü haberleşme sağlayarak veri doğruluğunu ve güvenliğini artırıyor.

MASS sistemi, modemlerden, haberleşme yazılımlarına ve kullanıcı mobil uygulamalarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor.

Bu sistem sayesinde, elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde toplanıyor.

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Ancak, bu yenilikle birlikte mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesi ve gerekli altyapının kurulumu gibi konular, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumluluğunda.

YIL SONUNA KADAR DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmiş verilerini de içerecek şekilde takip edilebilmesini sağlayacak mobil uygulamanın geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Bu uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Elektrik dağıtım şirketleri ise, bu yeni uygulamanın düzgün çalışabilmesi için gerekli verileri EPİAŞ’a sağlaması gereken altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmak zorunda. Yani, 1 Temmuz 2024’e kadar bu veri altyapısının hazır olması gerekecek.

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