Elektrik faturalarında yeni dönem : Yapmayanlar 10 bin lira ceza ödeyebilir

Türkiye'de elektrik aboneliğiyle ilgili önemli bir dönüm noktası yaşandı. 1 Ocak 2024 itibarıyla hayata geçirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik tüketim verilerinin cep telefonları üzerinden anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tasarlanan bu yenilikçi sistem, elektrik dağıtımında şeffaflığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Ensonhaber sitesindeki aktarılanlara göre; Geçtiğimiz yıl Türkiye'de elektrik aboneliğiyle ilgili önemli bir yenilik hayata geçirildi. 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulamaya alınan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik tüketim verilerinin cep telefonları üzerinden takip edilebilmesini sağlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tasarlanan bu sistem, akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında iki yönlü haberleşme sağlayarak veri doğruluğunu ve güvenliğini artırıyor.

MASS sistemi, modemlerden, haberleşme yazılımlarına ve kullanıcı mobil uygulamalarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor.

Bu sistem sayesinde, elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde toplanıyor.

Ancak, bu yenilikle birlikte mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesi ve gerekli altyapının kurulumu gibi konular, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumluluğunda.

YIL SONUNA KADAR DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmiş verilerini de içerecek şekilde takip edilebilmesini sağlayacak mobil uygulamanın geliştirilmesi için çalışmalara başladı.

Elektrik dağıtım şirketleri ise, bu yeni uygulamanın düzgün çalışabilmesi için gerekli verileri EPİAŞ’a sağlaması gereken altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmak zorunda.