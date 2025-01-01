Elektrik faturalarının zamlı fiyatları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

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Elektrik faturalarının zamlı fiyatları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrolü, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedellerini duyurdu. Yeni yılda elektrik faturalarındaki zamlı fiyatlar şu şekilde belirlendi.

EPDK, yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle beraber elektrik sektöründe uygulanacak bedelleri güncelledi. Bu karar, 5. mükerrer sayısında yayımlanan Resmi Gazete'de duyuruldu.

Buna göre, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrolü, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belli oldu.

GÜVENCE BEDELİ 270 TL

Yeni düzenlemeye göre, sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri için kilovat başına 569,04 TL, mesken aboneleri için 200,03 TL, şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler için 100 TL, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için ise 270,02 TL güvence bedeli belirlendi.

KESME- BAĞLAMA BEDELİ 800 TL

Elektrik kesme-bağlama bedelleri, alçak gerilim için 106,08 TL, orta gerilim için ise 799,06 TL olarak belirlendi. Öte yandan, direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 148 TL, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar içinse 187,05 TL olarak belirlendi.

BİLDİRİM BIRAKMA BEDELİ 316 TL

Ödeme bildirimi bırakma bedeli alçak gerilim için 3,16 TL, orta gerilim için ise 3,16 TL olarak belirlendi. İkinci bildirim bırakma bedeli ise alçak gerilim için 6,34 TL, orta gerilim için ise 63,57 TL olarak belirlendi.

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