Elektrik hattı bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elektrik hattı bomba gibi patladı

Mardin’de elektrik hatları yer altına indirilirken çukurda patlamalar oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir’de sağanak yağmurda caddede elektrik kaçağından dolayı 2 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Mardin Kızıltepe’de elektrik hattında patlama oldu.

Yenimahalle’de öğle saatlerinde elektrik hatlarının yer altına indirilmesinin ardından peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamanın yaşandığı sıralarda ise mahallenin enerjisi kesildi. Çukurun etrafı güvenlik şeridi ile çevrildi.

Patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Enerji şirketi alanda çalışma yaptı. Onarımın ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

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