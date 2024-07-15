Elektrik hattı bomba gibi patladı

İzmir’de sağanak yağmurda caddede elektrik kaçağından dolayı 2 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Mardin Kızıltepe’de elektrik hattında patlama oldu.
Yenimahalle’de öğle saatlerinde elektrik hatlarının yer altına indirilmesinin ardından peş peşe patlamalar yaşandı.
Patlamanın yaşandığı sıralarda ise mahallenin enerjisi kesildi. Çukurun etrafı güvenlik şeridi ile çevrildi.
Patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Enerji şirketi alanda çalışma yaptı. Onarımın ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.
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