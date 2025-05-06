Elektrik ileten yeni bir bakteri türü keşfedildi

ABD'nin Oregon kıyısındaki çamur düzlüklerinde daha önce bilinmeyen bir bakteri türü keşfedildi. "Candidatus Electrothrix Yaqonensis" adı verilen bu bakteri, elektrik iletme özelliği taşıyor. Keşfi gerçekleştiren Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Cheng Li ve Profesör Clare Reimers, bu bakterinin bir tel gibi elektrik iletebildiğini söyledi. Hücreleri uç uca eklenerek uzun filamentler oluşturan bakteri, nikelle zengin iletken lifleri sayesinde elektronları uzak mesafelere taşıyabiliyor.

Yeni tür, bilinen diğer kablo bakteri cinsleri olan Ca. Electrothrix ve Ca. Electronema'nın genetik özelliklerini bir arada taşıyor. Bu da bakterinin, bu iki tür arasındaki evrimsel bir köprü olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yüzeyinde, diğer türlerden üç kat daha belirgin çıkıntılar taşıyor. Bakterinin elektron taşıma özelliği, kirli tortulardan zararlı maddeleri temizlemek gibi çevresel uygulamalarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bakteriye, keşfin yapıldığı bölgenin yerli halkı "Yaqona" topluluğundan esinlenerek, "Candidatus Electrothrix Yaqonensis" adı verildi.