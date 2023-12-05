Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti

Sındırgı İlçe merkezine 16 km uzaklıktaki Karakaya kırsal mahallesinde Arif Girgin’e ait evde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Yoğun sis ve hava şartlarına rağmen hızlı müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu. Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken başkan yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.

Kırsal mahallelerde bulunan evlerin elektrik tesisatlarının özellikle günümüzdeki elektrikli aletlere çok uygun olmadığı, sürekli kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.