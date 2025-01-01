Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir evin elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evin elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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