Elektrik kontağından çıkan yangın samanlık ve iki evi kül etti

Edinilen bilgilere göre, yangın Mustafa Gümüş'e ait samanlıkta çıktı ve hızla yayıldı. Yangın esnasında samanlık olarak kullanılan bina tamamen yanarak kül olurken, yanında bulunan Mehmet Tatlısu ve İzzet Tatlısu'ya ait eski evlerde de kısmi hasar meydana geldi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Dodurga ve Oğuzlar Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında köye gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek, yangında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Neyse ki yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.