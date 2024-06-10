Elektrik kontağından çıktı evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Elektrik kontağından çıktı evi küle çevirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu bir tek katlı yazlık ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, kısa sürede tüm evi sardı ve çevre sakinleri, alevleri fark ederek arazi tankerleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı, ancak ahşap yapısı nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Mahalle sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak Trilye ve çevresindeki köylere hizmet vermesi için bir itfaiye grubunun kurulmasını talep etti. Sakinler, "Tirilye gibi tarihi bir mahallede evlerin çoğu eski yapıda. Herhangi bir yangında, Mudanya'dan gelecek itfaiyenin zamanında yetişmesi mümkün olmuyor. Çevredeki mahallelerin Mudanya'ya uzaklığı göz önüne alındığında, Tirilye'de bir itfaiye grubunun oluşturulması elzem hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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