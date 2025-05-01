Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kaynak: AA
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 32 elektrik üretim santraline mart ayı için 1 milyar 894 milyon 585 bin 811 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mart için toplam 1 milyar 894 milyon 585 bin 811 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 159 milyon 785 bin 458 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak.

Bu şirketi, 150 milyon 318 bin 853 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Son Haberler
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları