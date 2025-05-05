Elektrik sayaçlarında yeni dönem. Elini süren yanacak

Dicle Elektrik, Ar-Ge departmanının geliştirdiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan “Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç” ile kaçak elektrik tüketimine karşı yenilikçi bir çözüm sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektörel Ar-Ge merkezi aracılığıyla 60’tan fazla projeyi hayata geçiren şirket, bu sayaçla enerji sektöründe çığır açıyor.

Geleneksel sayaçların aksine, nötr hattı kesilse dahi tüketimi doğru bir şekilde ölçebilen bu cihaz, kaçak kullanım girişimlerini anında tespit ediyor. Müdahale durumunda SCADA sistemine sinyal göndererek kontrol merkezini uyaran sayaç, şebeke güvenilirliğini artırıyor.

Eksim Holding Ar-Ge ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, özellikle tek fazlı sayaçlara yapılan müdahalelerle nötr hattının devre dışı bırakılarak gerçekleştirilen kaçak kullanımların bu teknolojiyle engellendiğini vurguladı.

Çelikpençe, “Sayaç, nötr bağlantısı olmadan da ölçüm yapıyor ve alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu sayede kaçak tüketim azalacak, şebeke yükü hafifleyecek ve ülke ekonomisine verilen zarar en aza inecek” dedi.

Dicle Elektrik, kaliteli ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sayaç, sadece kaçak kullanımı önlemekle kalmıyor, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak tüketicilere daha güvenilir bir hizmet sunuyor. Şirket, bu projeyle hem bölgesel hem de ulusal düzeyde enerji kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

Sayaçların yaygınlaşmasıyla birlikte, kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi bekleniyor. Dicle Elektrik’in bu yenilikçi adımı, enerji sektöründe diğer dağıtım şirketlerine de örnek teşkil edecek gibi görünüyor.