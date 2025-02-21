Elektrik sobasından çıkan yangın can aldı

Kaynak: İHA
Elektrik sobasından çıkan yangın can aldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik sobasında çıkan yangında evde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik sobasında çıkan yangında evde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

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Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı. Evde çıkan yangında mahsur kalan Tahir Keser, hayatını kaybetti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken Keser'in cansız bedenini sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Keser'in cenazesini Adli Tıp Morguna kaldırdı.

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