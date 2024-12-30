Elektrik telleri havai fişek gibi patladı, yürekler ağza geldi

Kaynak: İHA
Elektrik telleri havai fişek gibi patladı, yürekler ağza geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri adeta havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken, korku dolu anlar vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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