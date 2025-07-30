Elektrik tellerinde patlama! Mahalle karanlığa gömüldü!

Kaynak: İHA

İskenderun’da yaşanan olay, vatandaşları tedirgin etti. Aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik telleri patlıyor. Patlama esnasında çıkan kıvılcımlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar vatandaşları tedirgin etti.

Olay, İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havaların etkisiyle klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması sonucu elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşmeyle tellerde arka arkaya patlamalar meydana gelirken, kıvılcımlar çevreye saçıldı. O anlar, 19 yaşındaki Oğuzhan Sevinç'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlama anını kayıt altına alan Sevinç, "Havaların ısınmasıyla klima kullanımı arttı. Pervaneler çalışıyor, elektrik yoğun kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik tellerinde kıvılcımlar çıktı. Ardı ardına üç dört defa patlama oldu. Mahalle karanlığa büründü, elektriklerimiz kesildi" dedi.

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