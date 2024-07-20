Elektrik trafosu alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik trafosu alev alev yandı

Ağrı’da bir elektrik trafosunun patlayarak yandığı anlar kameraya yansıdı. Köylü karanlıkta kaldı

Son bir haftadır devam eden sağanak yağışlar, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Adakent köyünde yaşayanları olumsuz etkiliyor.

Elektrik trafosunun yanmasıyla birlikte çiftçiler ekinlerini henüz toplayamadı. Yağmurun sürekli yağması, Ağrı ve çevresindeki ilçelerde biçme sezonunun sürekli ertelenmesine neden oluyor.

Çiftçiler, ekinlerin kısa sürede toplanmaması durumunda ot ve saman gibi ürünlerin bozulabileceğine ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

ELETKRİK TRAFOSU PATLADI

Sağanak yağışlar, bazı bölgelerde ve köylerde elektrik kesintilerine de sebep oluyor. Bir elektrik trafosunun patlayarak yanması ise kameralara yansıdı. Bölge halkı, Elektrik Dağıtım şirketinin enerji altyapısına yeterli yatırım ve bakım yapmadığını ve bu nedenle benzer sorunların sürekli yaşandığını belirtiyor.

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