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Elektrik tüketim desteği nedir, ne kadar? Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı dar gelirli ailelere yönelik elektrik tüketim ve fatura desteği vereceğini açıkladı. Vatandaşlar elektrik tüketim desteğinden nasıl faydalanacağını, fatura desteğinin kimlere verileceğini merak ediyor. Peki, Elektrik tüketim desteği nedir, ne kadar? Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:05
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Elektrik tüketim desteği nedir, ne kadar? Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?

Elektrik tüketim desteği nedir, ne kadar? Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?
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Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği elektrik tüketim desteği duyuruldu. Fatura ve elektrik tüketim desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanacak. Peki, Elektrik tüketim desteği nedir, ne kadar? Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, elektrik faturaları 130 TL ve üzerinde olan vatandaşlara, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve geçen ayın elektrik faturasıyla birlikte PTT şubesine yapacakları başvuru neticesinde elektrik faturası desteği alabilecekler. Peki, Kimler elektrik tüketim desteği alabilir?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Devlet, 1 kişilik aileler için 130,09 TL, 3 kişilik aileler için 173,46 TL, 4 kişilik aileler için 216,82 TL ve 5 kişilik aileler için 260,19 TL gibi elektrik tüketimine göre değişen miktarlarda elektrik faturası yardımı sunmaktadır.

Bu yardım, faturaların 130 TL ve üzerinde olması durumunda verilmektedir.

Devlet, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlarken, elektrik faturalarının yüksek olmasından dolayı zor durumda kalan vatandaşlara destek sağlamaktadır.

Bu destek, vatandaşların cebini rahatlatmak ve ay sonunu atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak; Vatandaşlar 130 TL üzeri gelen faturaları şartladığı sağladığı takdirde tc kimlik numaraları ve faturalarıyla PTT şubelerine gitmeleri halinde destekten yararlanacaklar.

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