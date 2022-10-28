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Elektrik üretiminde düşüş:

Elektrik üretimi ağustosta yüzde 4,3 azaldı. Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay, yüzde 32,1 ile doğalgaz santrallerinin oldu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:17
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Elektrik üretiminde düşüş

Elektrik üretiminde düşüş:
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 30 milyon 102 bin 9 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin 'Elektrik Piyasası Sektör Raporu'na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,1'i doğalgaz santralleri, yüzde 20,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 18,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,1'i linyit santralleri ve yüzde 9,3'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel-oil ve motorin izledi.

Böylece, lisanslı elektrik üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 düşüşle 30 milyon 102 bin 9 megavatsaate geriledi.(AA)

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