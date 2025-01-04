Elektrik ustası, direkte akıma kapılıp öldü

Kaynak: DHA
Elektrik ustası, direkte akıma kapılıp öldü

Şırnak'ta elektrik ustası akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, çıktığı direkte akıma kapılarak düşen elektrik ustası Nimet Ökten (45), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Ovaköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğine çıkan elektrik ustası Nimet Ökten, akıma kapılarak düşüp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ökten, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ökten’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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