Elektrik ve akaryakıt fiyatları İspanya'da enflasyon endişelerini arttırdı

İspanya ekonomisi, Temmuz 2025 verileriyle birlikte enflasyonist baskının yeniden yükselişe geçtiğini gösterdi. Yıllık enflasyon oranı, son beş ayın en yüksek seviyesi olan %2,7’ye ulaşarak ön tahminleri doğruladı. Bu artış, özellikle konut ve ulaştırma sektörlerinde gözlemlenen fiyat yükselişlerinden kaynaklanıyor. Hanehalkı harcamalarını doğrudan etkileyen bu artışlar, ekonomideki kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne seriyor.

ELEKTRİK FİYATLARI HANELERİ ZORA SOKTU

Temmuz ayında enflasyonu en çok yukarı çeken kalemlerden biri, konut ve kamu hizmetleri oldu. Bu sektördeki fiyatlar, Haziran ayındaki %4,2’lik artışın ardından Temmuz ayında %6,7’ye sıçradı. Uzmanlara göre, bu keskin artışın temel sebebi elektrik maliyetlerindeki yükseliş. İspanyol hükümeti, enerji piyasalarını dengelemek için çeşitli adımlar atsa da, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların iç piyasaya yansıması engellenemedi. Hane halkının faturalarına doğrudan yansıyan bu artışlar, tüketicinin alım gücünü olumsuz etkiliyor.

AKARYAKIT ZAMMI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜ VURDU

Ulaştırma sektörü de enflasyonun yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Haziran ayında %0,8’lik bir düşüş gösteren ulaştırma fiyatları, Temmuz ayında %0,2’lik artışla yeniden yükselişe geçti. Bu artışın arkasındaki ana faktör, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar olarak belirlendi. Lojistik ve taşımacılık maliyetlerinin yükselmesi, zincirleme bir reaksiyonla temel tüketim mallarının fiyatlarına da yansıdı. Bu durum, nihai tüketici üzerinde ek bir yük oluştururken, işletmelerin de maliyetlerini artırarak kârlılıklarını düşürüyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELİŞTE

Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon da üç ayın en yüksek seviyesi olan %2,3’e çıktı. Haziran ayındaki %2,2’lik oranın ardından yaşanan bu artış, enflasyonun yalnızca geçici faktörlere bağlı olmadığını, ekonominin temelinde de bir fiyat artışı baskısının bulunduğunu gösteriyor. Bu durum, İspanya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası için endişe verici bir tablo çiziyor. Enflasyonun bu yapışkan yapısı, para politikasında sıkılaşma adımlarının devam etmesi gerektiği sinyalini veriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ UYUMLU TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Avrupa Birliği (AB) uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi de yıllık bazda %2,7 artarak ön tahminleri doğruladı. Aylık bazda ise endeks, ön tahminlerdeki %0,4’lük düşüş yerine %0,3 oranında geriledi. Bu veriler, İspanya'daki enflasyonist tablonun AB genelindeki ekonomik dengeleri de etkileme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Analistler, İspanya'nın enflasyonla mücadelesinin, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edeceğini belirtiyor.