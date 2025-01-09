Elektrik ve su faturasına zam mı geliyor? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında konuşan Bayraktar, enflasyonu dikkate alınarak bu sene içinde elektrik ve suya sadece 1 kez zam yapılabileceğini, ancak yılın ilk çeyreği için bir zam düşünmediklerini belirtti.

Pandemi sonrasında devlet olarak artan emtia fiyatlarına karşı vatandaşı ezdirmediklerini belirten Bayraktar, “Bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma uyguladığımız elektrikte düşük kademede yüzde 60'ını devletin karşıladığı, yüksek kademede ise yüzde 40'ını devletin karşıladığı, doğalgazda yüzde 65'ini devletimizin sağladığı genel destek uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemde olduğumuzu belirten Bayraktar, “Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ POTANSİYEL ARTABİLİR"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Bayraktar şunları söyledi,

"Türkiye'de de petrol arıyoruz. İyi çalışmalarla Suriye'deki potansiyel artabilir. 600 bin varil azaldı. O sahalar profesyonel elle işletilmedi. Terör eliyle üretilen sahalardan bahsediyoruz. Profesyonel ellerde bu rakam artabilir. Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Ham petrol olduğu gibi kullanılmıyor. Rafinelerinde işlendikten sonra araçlarda kullanılabiliyor. O işlem yapılırken bu petrol daha rahat işlenebiliyor. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli."