Elektrik zammı enflasyonu zıplatacak. Ünlü ekonomist açıkladı

Enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken bir de asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Parası günden güne eriyen asgari ücretliye bir kötü haber de EPDK’dan geldi.

EPDK, enerji üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle elektrik fiyatlarını yüzde 38 oranında zam yapıldığını açıkladı.

ELEKTRİK ZAMMI TÜKETİCİ ENFLASYONUNU %0.84 ARTIRACAK

Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektriğe yapılan %38 zammın tüketici enflasyonuna olan etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Emek'in paylaştığı verilere göre, bu zam tüketici enflasyonunu yaklaşık %0.84 oranında artıracak.

Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, elektriğe yapılan %38 oranındaki zammın tüketici enflasyonunu %0’84 artıracağını söyledi.

Emek'in yaptığı bu değerlendirme, elektrik fiyatlarındaki artışın tüketici fiyat endeksine (TÜFE) doğrudan ve dolaylı etkilerine dikkat çeken verilere dayanıyor.

Merkez Bankası'nın paylaştığı tabloya göre, elektrik ve doğalgaz fiyat ayarlamalarının tüketici enflasyonuna etkileri ise şu şekilde,

TÜFE Doğalgaz: %0.18 doğrudan etki, %0.12 dolaylı etki

TÜFE Elektrik: %0.30 doğrudan etki, %0.20 dolaylı etki

Tabloya göre, elektrik fiyatlarında %10’luk bir artış tüketici enflasyonunu doğrudan %0.30 oranında, dolaylı olarak ise %0.20 oranında artırıyor. Bu veriler doğrultusunda, %38 oranındaki bir zam, toplamda yaklaşık %0.84 oranında bir enflasyon artışına sebep olacak.