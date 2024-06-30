Elektrik zammı, vatandaşa kıyamet şirketlere kıyak oldu

Düzenleme: Ayşe Memiş
Elektrik zammı, vatandaşa kıyamet şirketlere kıyak oldu

Yeni elektrik zammıyla dört kişilik bir ailenin faturası 345 TL’den 476 TL’ye çıkacak. Faturanın yüzde 65,9’unu dağıtım bedeli oluşturacak.

Türkiye’de enflasyonun yükselişini gerekçe gösteren iktidar, asgari ücrete zam yapma taleplerini yanıtsız bırakırken, elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yaptı. Bu zam, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak ve haziran ayı enflasyon rakamlarına yansımayacak. Ancak, emeklilerin maaş artışlarına da dahil edilmeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerindeki artışın bu zammın gerekçesi olduğu belirtildi.

Ancak, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu duruma itiraz ediyor. EMO, yaptığı incelemelerde perakende enerji bedelindeki artışın konutlar için yüzde 2,5 ile sınırlı kalırken, dağıtım şirketlerine aktarılan dağıtım bedeline yüzde 58,9 oranında zam yapıldığını saptadı.

"KAMU KAYNAKLARI ÖZEL SEKTÖRE AKTARILIYOR"

EMO, kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetin özelleştirilmesinin fahiş düzeyde pahalılığa ve kamu kaynaklarının özel sektöre sınırsızca aktarılmasına yol açtığını belirtti. EMO’nun hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin asgari 230 kWh elektrik tüketimi üzerinden aylık faturası 476,6 TL’ye yükseldi.

Bu, zamsız dönemde 345,4 TL olan faturanın 131 TL artması anlamına geliyor. EMO, Temmuz 2024 itibarıyla oluşacak faturanın sadece yüzde 23,8’inin enerji bedelinden, yüzde 65,9’unun ise dağıtım bedelinden oluşacağını açıkladı.

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