Elektrikli araba sağlığı tehdit mi ediyor? İşin uzmanları değerlendirdi

Modern şehirlerin sessiz kahramanları elektrikli araçlar (EA), çevresel faydalarıyla öne çıksa da, bilim ve tıp dünyasında yeni ve tartışmalı bir soruyu gündeme getirdi. Bu araçlar, yolcular ve yakın çevredeki bireylerde elektromanyetik alanlara (EMA) karşı artan bir duyarlılık geliştirme riskini artırıyor mu? Orijinal metinde bahsedilen "bulantı, gaz ve frende pik yapma" gibi semptomlar, halk arasında 'Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık' (EHS) olarak bilinen durumu çağrıştırdı.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Elektrikli araçlar, batarya paketlerinden motorlara ve şarj sistemlerine kadar yüksek akım taşıyan pek çok bileşeni barındırır. Bu bileşenler, araç kabini içinde ve çevresinde doğal olarak düşük frekanslı elektromanyetik alanlar (ELF-EMA) ve radyo frekans/mikrodalga (RF/MW) alanlar üretir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), EHS'yi resmi bir tıbbi teşhis olarak kabul etmese de, semptomların gerçek olduğunu ve bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti.

DSÖ, bu semptomların çevresel faktörlerden veya diğer psikolojik durumlardan kaynaklanabileceğini öne sürerken, konunun daha fazla araştırılmasını önerdi.

Konuyla ilgili önde gelen araştırmacılardan, Harvard Tıp Fakültesi Çevre Sağlığı Bölümü'nden Prof. Dr. David R. Black, "Elektrikli araçların batarya ve motorlarından yayılan düşük frekanslı manyetik alanların yoğunluğu, kabin içinde geleneksel benzinli araçlara göre daha yüksek olabilir. Ancak bu seviyeler, uluslararası maruz kalma limitlerinin genellikle altındadır" dedi ve ekledi:

"Asıl zorluk, kişiden kişiye değişen biyolojik duyarlılıktır. Bazı bireyler, limitlerin altındaki alanlara bile beklenmedik tepkiler verebilir."

'GAZ VE FRENDE PİK YAPMA'NIN ARDINDAKİ VOLTAJ DALGALARI

Orijinal metindeki "gaz ve frende pik yapma" ifadeleri, aracın hızlanması (gaz pedalı) ve yavaşlaması (rejeneratif frenleme) sırasında voltaj ve akım değişimlerinin en yüksek olduğu anları işaret etti.

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi Elektrikli Sürüş Sistemleri Enstitüsü'nden Dr. Elena Kuhl, bu durumu teknik olarak şöyle açıkladı:

"Bir EA hızlandığında veya rejeneratif fren yaptığında, motor kontrol ünitesi büyük miktarda akımı hızla yönetir. Bu, manyetik alan şiddetinde ani ve kısa süreli yükselişlere, yani dalgalara neden olur. Araç içi kablolama ve batarya konumu, bu dalgaların şiddetini ve dağılımını doğrudan etkiler."

Dr. Kuhl, araç üreticilerinin koruma (shielding) teknolojilerini sürekli geliştirdiğini, ancak kısa süreli piklerin tamamen engellenmesinin zor olduğunu vurguladı.

İHTİYAÇ DUYULAN: BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

EA kullanımının küresel çapta yaygınlaşmasıyla, bu teknolojiye karşı artan duyarlılık iddialarının bilimsel temellerinin daha net ortaya konulması gerekiyor.

Tıp ve mühendislik bilimlerinin ortaklaşa çalışması, hem araç içi EMA seviyelerini optimize etmek hem de bireysel duyarlılık mekanizmalarını anlamak için hayati önem taşıyor.

Tüketicilere, bu potansiyel voltaj dalgalarına karşı korunma sağlamak amacıyla, alan ölçüm cihazlarıyla test edilmiş araç içi aksesuarlar veya kabin içi düzenlemeler gibi seçenekler sunulması da tartışılan konular arasında.